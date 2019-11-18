رياضة | قائد كوت ديفوار: جاهزون لغانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد كوت ديفوار: جاهزون لغانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إسماعيل ديالو قائد كوت ديفوار الأولمبي أن منتخب بلاده جاهز لمواجهة غانا غدا في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمقامة في مصر.

وأضاف ديالو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنحاول الظهور بشكل جيد قدر الإمكان وسنكون جاهزين لخوض اللقاء بعدما أصبحنا قريبين للغاية من التأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠."

وتابع: "نحن نؤدي كل مبارياتنا بطريقة واحدة وهي تقديم أفضل ما لدينا أيًا كانت الظروف ونحاول الخروج بشكل جيد أيضا أيا كان المنافس."

وأضاف: "كل الاحتمالات واردة في مباراة الغد، وأيا كانت النتيجة علينا أن نكون فخورين بأنفسنا بعد الوصول إلى المواجهات الحاسمة للتأهل إلى الأولمبياد."