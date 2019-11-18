رياضة | مدرب كوت ديفوار: درسنا منتخب غانا جيدًأ ونصف النهائي يختلف عن المباريات السابقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب كوت ديفوار: درسنا منتخب غانا جيدًأ ونصف النهائي يختلف عن المباريات السابقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويلتقى منتخب غانا نظيره كوت ديفوار في الرابعة مساء الغد الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.
وقال حيدرا، إنه درس فريق غانا جيدا وفريقه مستعد لمباراة الغد، مشيرا إلى أن اختلاف الاستاد بين القاهرة والسلام، لأن الأخير أصغر في المساحة، ولكن الأهم بالنسبة لنا تسجيل الفرص وعدم إهدارها، وأفضل شيء هو القيام بالتدريب جيدا لفريقنا حتي نستطيع الفوز بالمباراة.
وتابع أن الجمهور المصري يعطينا كل الحماس، وستاد القاهرة من أعظم الاستادات الموجودة التي نلعب عليها.
وشدد على أن فريقه متحمس جدا، ويجب أن نكون جاهزين للمباراة، مباراة نصف النهائي مختلفة عن المباريات السابقة، يجب أن نلعب بحذر، وسوف نلعب بشكل جيد وحماس قوي.
وقال مدرب كوت ديفوار إن فريقه يفتقد لاعبين مهمين ولكن باقي اللاعبين جاهزين لتحقيق الفوز.