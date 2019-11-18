رياضة | نيمار يتعهد بمفاجأة لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يتعهد بمفاجأة لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي مباراة فريقه أمام ريال مدريد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لإظهار قدراته الحقيقية من أجل تجديد حلمه في اللعب لنادي برشلونة الإسباني.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن اللاعب البرازيلي يتطلع بكل قوة لإثبات قدراته أمام ريال مدريد لإقناع إدارة برشلونة بالتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نيمار يتدرب بجدية استعداداً لمباراة ريال مدريد لكي يرد على الناس الذين لم يروا عودته مناسبة لبرشلونة.

وكان نيمار قد غاب عن المشاركة في المباريات في الفترة الماضية بعد إصابته مع منتخب البرازيل أمام نيجيريا يوم ١٤ من شهر أكتوبر الماضي.