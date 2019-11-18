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رياضة | نيمار يتعهد بمفاجأة لبرشلونة

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ينتظر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي مباراة فريقه أمام في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة لإظهار قدراته الحقيقية من أجل تجديد حلمه في اللعب لنادي الإسباني.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن اللاعب البرازيلي يتطلع بكل قوة لإثبات قدراته أمام ريال مدريد لإقناع إدارة برشلونة بالتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نيمار يتدرب بجدية استعداداً لمباراة ريال مدريد لكي يرد على الناس الذين لم يروا عودته مناسبة لبرشلونة.

وكان نيمار قد غاب عن المشاركة في المباريات في الفترة الماضية بعد إصابته مع منتخب البرازيل أمام نيجيريا يوم ١٤ من شهر أكتوبر الماضي.

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