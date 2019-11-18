رياضة | ليفربول يفسح الطريق أمام ريال مدريد للتعاقد مع خليفة رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يفسح الطريق أمام ريال مدريد للتعاقد مع خليفة رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير أن ليفربول استبعد إمكانية الحصول على خدمات المهاجم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

زعمت التقارير أن فريق ليفربول ، الذي لم يوقع أي تعاقدات كبيرة على النافذة السابقة ، اصطف على مبابي كهدف نقل أساسي.

ومع ذلك ، أوضح المدرب يورغن كلوب مؤخرا أن النادي لن يوقع على مبابي لأن الفرنسي كان باهظ الثمن.

وفقًا لصحيفة "El Desmarque" ، فإن هرمية ليفربول لا ترى مبابي كخيار قبل نافذة الصيف القادمة.

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يضع هذا القرار ريال مدريد ، الذي يسعى مدربه زين الدين زيدان بشدة للتوقيع على مبابي ، كأفضل المرشحين لتأمين توقيع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا.

وقد اقترح أن مبابي ، الآن في موسمه الثالث في باريس سان جيرمان ، مفتوح لمغادرة ملعب حديقة الأمراء في حال فشل النادي مرة أخرى في أوروبا.