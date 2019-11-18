رياضة | تصريحات عنترية من كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات عنترية من كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإسيطقائد البرتغال ملعب لوكسمبورج ووصفه بأنه مثل "حقل البطاطس" وقال إنه "لم يكن في حالة بدنية جيدة في المباريات الأخيرة بعد فوز منتخب بلاده 2-0 الأحد ليتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2020".

وأحرز رونالدو الهدف 99 مع البرتغال قرب نهاية المباراة بعدما سجل ثلاثية في الفوز 6-0 على ليتوانيا قبل ثلاثة أيام لكنه كان بعيداً عن مستواه في مباراة الأحد ضد لوكسمبورغ بإستاد جوسي بارتل الذي تضررت أرضيته جراء هطول الأمطار.

وقال مهاجم يوفنتوس للصحفيين: "من الصعب اللعب على ملاعب مثل هذه.. كان مثل حقل البطاطس ولا أعلم كيف يمكن لمنتخبات بمثل مستوانا أن تلعب على هذه الملاعب.. الأمر لم يكن جيداً لكننا قمنا بعملنا.. أتطلع لمشاركتي الخامسة في بطولة أوروبا".

وانضم اللاعب البالغ عمره 34 عاماً إلى تشكيلة البرتغال رغم التكهنات بشأن حالته البدنية وتصرفاته بعد رد فعله الغاضب عند استبداله خلال فوز يوفنتوس 1-0 على ميلان الأسبوع الماضي.

وبعد تلك المباراة قال مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري إن "رونالدو كان يعاني من مشكلة في الركبة منذ فترة".

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وأضاف رونالدو: "في آخر ثلاثة أسابيع كنت ألعب وأنا مُقيد لكن لا يوجد أي جدل مما أثارته وسائل الإعلام فحاولت مساعدة يوفنتوس.. لا يحب أي لاعب أن يُستبدل لكني تفهمت ذلك لأنني لم أكن في حالة جيدة".

وأوضح رونالدو أنه لم يكن في حالة جيدة بنسبة 100% في مباراتي البرتغال أيضاً.

وتابع رونالدو: "ضحيت بنفسي من أجل الفريق وكان يمكن ألا نتأهل إلى بطولة أوروبا 2020 لحسن الحظ لم أتعرض لإصابات عديدة في مسيرتي لكن هذا يمكن أن يحدث.. الألم هو الذي يمنعني من أن ألعب بنسبة 100% لكني أحاول دائماً المشاركة وتسببتم في جدل في وقت لم يكن هناك حاجة إلى ذلك وسأعود إلى جاهزيتي البدنية قريباً".

وأنهت البرتغال مشوارها في المجموعة الثانية في المركز الثاني برصيد 17 نقطة متقدمة بثلاث نقاط على صربيا التي تعادلت 2-2 مع أوكرانيا.

وكان يمكن لرونالدو أن يصبح اللاعب الثاني فقط الذي يصل إلى 100 هدف دولي.

وقال "الهدف الـ100 سيأتي. الأرقام القياسية تُصنع لكسرها وسأكسرها".



