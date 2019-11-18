رياضة | طبيب الأهلي يرافق حمدي فتحي ويطمئن على محمد محمود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يرافق حمدي فتحي ويطمئن على محمد محمود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ألمانيا اليوم الإثنين للخضوع لفحوصات طبية هناك قبل إجراء جراحة غضروف الركبة.

ويرافق خالد محمود طبيب الأهلي حمدي فتحي، في رحلته إلى ألمانيا من أحل الاطمئنان على حالة اللاعب عقب خضوعه للجراحة.

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وسيقوم خالد محمود بالاطمئنان أيضًا على محمد محمود لاعب وسط الأهلي والذي أجرى جراحة الرباط الصليبي في الركبة خلال الفترة الماضية.

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في مران منتخب مصر، قبل مواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

ومن المتوقع أن يغيب حمدي فتحي لاعب الأهلي عن الملاعب لمدة ٤ أشهر حتى التعافي من الإصابة التي تعرض لها.