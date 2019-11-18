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رياضة | نيمار يتوعد ريال مدريد

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يتطلع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، لإظهار قدراته في مباراة الفريق الباريسي أمام ريال مدريد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة .

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن اللاعب البرازيلي يتطلع بكل قوة لإثبات قدراته أمام ريال مدريد لإقناع إدارة بالتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نيمار يتدرب بجدية استعداداً لمباراة ريال مدريد لكي يرد على الناس الذين لم يروا عودته مناسبة لبرشلونة.

وكان نيمار قد غاب عن المشاركة في المباريات في الفترة الماضية بعد إصابته مع منتخب البرازيل أمام نيجيريا يوم ١٤ من شهر أكتوبر الماضي.

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