شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ومعلق مباراة أسبانيا ورومانيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الإثنين 18 نوفمبر 2019 تنطلق مباراة اسبانيا ورومانيا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر فضائية beIN Sports HD 1، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام روماينا حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا. خط الدفاع: جوردي ألبا - سيرخيو راموس - ماريو هيرموسو - خيسوس نافاس. خط الوسط: ساول نيجويز - سيرجيو بوسكيتس - فابيان رويز بينا، داني سيبايوس. Advertisements خط الهجوم: باكو ألكاسير - رودريجو مورينو. تشكيل رومانيا المتوقع أمام إسبانيا حراسة المرمى: سبريان تتاوشانو. خط الدفاع: نيكوشور بانكو - إيونوتس نيدلكيرو - أدريان روس - فاسيلي موجوس. خط الوسط: أليسكاندرو ميتريتا - نيكولاي ستانسيو - تودور بالوتسا - سيبريان دياك. خط الهجوم: كلاوديو كيشيرو - جورج بوشكاش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد ومعلق مباراة أسبانيا ورومانيا والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.