شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن جاهزية «الشامي» و«مجدي» لمواجهة الجزيرة الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، الذي أقيم مساء أمس الأحد، عودة محمد الشامي جناح الفريق، ومحمد مجدي الجمل مدافع الفريق، للتدريبات الجماعية بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، عانى الشامي من إصابة بالعضلة الضامة، فيما تعرض محمد مجدى الجمل للإصابة بالعضلة الخلفية، قبل أن يخضعان لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي.

وبات الثنائي جاهزين لمواجهة الجزيرة الإماراتي، المقرر لها 26 نوفمبر الجاري، في إياب دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.