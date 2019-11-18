شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الزمالك لم يتلق عروضا لشراء محمود علاء.. ومصطفى محمد لن يرحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن النادي لم تصل له أي عروض رسمية بشأن محمود علاء مدافع الفريق، ومصطفى محمد، مهاجم الفريق المتألق مع المنتخب الأوليمبي.

وشدد أمير مرتضى، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، على أن الزمالك يرفض فكرة المساس بالعناصر الأساسية للفريق في الفترة الحالية، مضيفًا: «كل ما يقال عن وجود عروض سعودية لمحمود علاء غير صحيح، النادي لم يتلق أي عروض للاعب».

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وأكمل: «ميتشو، المدير الفني للزمالك يحدد أولوياته واحتياجاته وفق رؤيته، وسنحدد كل شيء، حين نناقش احتياجات الفريق في الوقت المناسب».

وكشف المشرف العام على فريق الكرة عن التكهنات الدائرة حول مصير مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع المنتخب الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، مؤكدًا أن تألق «مصطفى» مع المنتخب أمر يسعد الزمالك كثيرا، فهو أحد أبناء النادي.

وعن التقارير التي تشير إلى اهتمام بعض الأندية الأوروبية بخدمات مصطفى محمد للاحتراف الخارجي، قال أمير مرتضى: «هل من الطبيعي أن يكون مصطفى محمد خارج الزمالك لما يقرب من موسمين ويعود في بداية الموسم الحالي، ونتحدث عن إمكانية رحيله في يناير؟».

وأوضح المشرف العام على الكرة أن الزمالك له سياسة خاصة في ضم لاعب أو الموافقة على رحيل لاعب، بعد مناقشة كل الأمور التي تخصنا أولا من الناحية الفنية ثم المادية، ولكن مصطفى محمد لاعب مهم بالنسبة لنا.