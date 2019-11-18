مفاجأة سارة من ليفربول لمحمد صلاح.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

حرصت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، على الاحتفال بمرور عامين على صاروخية الفرعون المصري في شباك ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي.

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ونشرت الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو لهدف محمد صلاح في شباك ساوثهامبتون وكتب عليه قائلا: “في مثل هذا اليوم من عام 2017، سجل محمد صلاح هذا الهدف الرائع في شباك ساوثهامبتون”.

وكان محمد صلاح وقتها سجل هدفين أمام ساوثهامبتون، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري الإنجليزي موسم 2017/2016.

والجدير بالذكر أن محمد صلاح يعاني من إصابة قوية في الكاحل الأيسر، ولم يتحدد بعد موعد لعودته.