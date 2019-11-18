شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد: التوازن بين الدفاع والهجوم سلاح مصر أمام جزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

و أكد عبد الحميد فى تصريحات اعلامية أنه يجب أن يخوض المنتخب اللقاء بـ 70 % دفاعا و 30 % هجوم .

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وشدد عبد الحميد على أن الرطوبة و درجة الحرارة حجج ملهاش لازمة فى هذه المواجهة ولا يجب أن نعلق الشماعات من الأن ، مشيرا إلى أن منتخب مصر لم يحضر على جزر القمر من الإسكيمو و لكنه متعود على حرارة مصر .

يخوض حسام البدري المدير الفني للمنتخب لقاء جزر القمر ولا بديل أمامه إلا تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على أماله فى التأهل لأمم افريقيا ، حيث تنص اللوائح على تأهل صاحب المركز الأول و الثاني من كل مجموعة للدور الثاني وفي حالة تحقيق أى نتيجة غير الفوز سيصعب من مهمة الفراعنة فى الأدوار المقبلة.