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جدة - عمرو شويل كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وجزر القمر بث مباشر تصفيات كأس أمم أفريقيا
يواجه المنتخب الوطني جرز القمر في الثالثة عصراً اليوم الاثنين على ملعب "بيانفينو سينكو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة في تصفيات أمم أوروبا 2022 بالكاميرون.
كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وجزر القمر بث مباشر تصفيات كأس أمم أفريقيا
كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وجزر القمر بث مباشر تصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث تعادل المنتخب المصري أمام كينيا بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي.
وأحرز هدف منتخب مصر محمود كهربا، بعدما استغل خطأ قاتل من مدافع كينبا الذي مرر الكرة بالخطأ ليستغلها كهربا ويسكنها في الشباك.
كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وجزر القمر بث مباشر تصفيات كأس أمم أفريقيا
كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وجزر القمر بث مباشر تصفيات كأس أمم أفريقيا، بينما فريق جزر القمر فقد نجح في تحقيق انتصار ثمين على توجو خارج أرضه ليحصد ثلاث نقاط هامة للغاية ويتصدر المجموعة.
جاء هدف انتصار جزر القمر عن طريق اللاعب فايز سليمان.
كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وجزر القمر بث مباشر تصفيات كأس أمم أفريقيا
كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر وجزر القمر بث مباشر تصفيات كأس أمم أفريقيا، وتحتل جزر القمر صدارة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط كاملة بعد الانتصار على توجو.
يليه كل من منتخبي مصر وكينيا برصيد نقطة لكل منها، وأخيراً منتخب توجو الذي يتذيل ترتيب المجموعة بدون أي نقاط.
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