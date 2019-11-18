شكرا لقرائتكم أشعة على ركبة ديانج لتحديد حجم الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واشتكى ديانج من آلام في العضلة الضامة، وطلب الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، من اللاعب إجراء أشعة للاطمئنان على حالته والتعرف على موعد انتظامه في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة، لتثبت الأشعة معاناته من تمزق في العضلة الضامة.
كانت هذه تفاصيل خبر أشعة على ركبة ديانج لتحديد حجم الإصابة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.