شكرا لقرائتكم أشعة على ركبة ديانج لتحديد حجم الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مالي ، خضع المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، لأشعة الذي ودع بطولة إفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا في مصر.

واشتكى ديانج من آلام في العضلة الضامة، وطلب الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، من اللاعب إجراء أشعة للاطمئنان على حالته والتعرف على موعد انتظامه في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة، لتثبت الأشعة معاناته من تمزق في العضلة الضامة.

وأكد الجهاز الطبي أن ديانج مستمر في برنامجه العلاجي والتأهيلي، لتجهيزه للمشاركة في المران استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات على المستويين المحلي والإفريقي، ويؤدي ديانج جلسة علاج طبيعي وجلسة في الجيم، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي وتم وضع برنامج خاص تمهيدا لعودته للمشاركة مع الفريق.