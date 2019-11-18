شكرا لقرائتكم رمضان صبحي كلمة السر في صفقة كهربا بالأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مستجدات كثيرة تطرأ على ملف محمود عبد المنعم كهربا نجم أفيس البرتغالي ومنتخبنا الوطني فيما يخص وجهته المقبلة، خاصة بعد إعلان اللاعب رحيله عن ناديه البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتلقى كهربا أكثر من عرض خلال الفترة الماضية أبرزهم من الأهلي وبيراميدز واتحاد جدة السعودى بالإضافة للزمالك الذي يرغب في عودته من جديد، وشهدت مفاوضات الأهلي مع كهربا انفراجه واضحة خلال الأيام الماضية بالشكل الذى بات يُقرّب اللاعب الدولي من ارتداء قميص القلعة الحمراء خلال انتقالات يناير الشتوية المقبلة.

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و أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مرونة واضحة في إتمام صفقة كهربا خلال يناير المقبل رغم أنه كان قد أبدى تحفّظه على التعاقد مع اللاعب بدعوى عدم التزام اللاعب ودخوله في أزمات خلال أكثر من تجربة كروية له لكن وسطاء كثيرون ومسئولين في القلعة الحمراء أكدوا للمدير الفني أن اللاعب ملتزم تماماً ولن يُثير مشاكل في الفريق وأنه كان ورقة رابحة لكل الأندية التي لعب لها خلال الفترة الماضية وأبرزها الزمالك واتحاد جدة .

ويدعم من تفكير الأهلي في ملف ضم كهربا هو ايجاد الإدارة الحمراء صعوبة في انهاء صفقة شراء رمضان صبحي نجم الفريق بشكل نهائي عقب انتهاء استعارته بنهاية الموسم الجارين في ظل مغالاة ناديه هيدرسيفيلد الأنجليزي من ناحية، وتلقى اللاعب أكثر من عرض أوربي مغري أبرزهم من أحد الأندية الإيطالية من ناحية أخرى.