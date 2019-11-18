شكرا لقرائتكم فايلر يسعى لتجهيز كريم نيدفيد بعد إصابة فتحي وديانج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحاول جهاز الكرة بالأهلي تجهيز كريم نيدفيد في أسرع وقت خاصة بعد الإصابات التي ضربت وسط الفريق وعلى رأسهم حمدي فتحي الذي تعرض لنفس اصابة نيدفيد، واليو ديانج الذي اثبتت الأشعة معاناته من تمزق في العضلة الضامة.
ويغيب كريم نيدفيد عن الأهلي منذ قرابة الـ7 أشهر بعد تعرضه لقطع في غضروف الركبة، حيث أجرى اللاعب جراحة قبل أن يبدأ التأهيل والذي لم يتم بالشكل الصحيح في المانيا، ليتعرض اللاعب لإنتكاسة الأمر الذي ترتب عليه تعرضه لرشح متكرر في الركبة.
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