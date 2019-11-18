شكرا لقرائتكم بعثة منتخب مصر تغادر جزر القمر فور انتهاء مواجهة المنتخبين اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وطارت بعثة منتخب مصر لجزر القمر عبر طائرة خاصة، لذلك فضل الجهاز الفني العودة فور انتهاء المباراة، على أن تصل البعثة مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح غداً الثلاثاء.

واستهل منتخب مصر مشواره بتعادل مع كينيا في المواجهة الأولى بالتصفيات والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويرغب المنتخب في تعويض النتيجة السلبية في ضربة البداية من خلال تحقيق نتيجة ايجابية في مواجهة جزر القمر اليوم.