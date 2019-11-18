شكرا لقرائتكم هل يستعين الزمالك بـ"طائرة خاصة" فى رحلة الكونغو أمام مازيمبى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الزمالك للسفر إلى الكونغو، فجر يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، لملاقاة مازيمبى الكونغولى، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلاً من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

واعتاد الزمالك فى النسخة الماضية فى بطولة الكونفدرالية التى توج الأبيض بلقبها فى النسخة الماضية على السفر بطائرة خاصة فى عدد من الرحلات الأفريقية خلال البطولة ولكن كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك إن الفريق لن يستعين بطائرة خاصة فى رحلة الكونغو لعدم الحاجة إلى المسألة حيث لا يوجد ما يدعو لذلك بتحديد موعد مناسب للسفر لمواجهة مازيمبى عقب لقاء إنبى، المقرر له يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور قرر سفر هانى زاده عضو مجلس إدارة النادى إلى الكونغو، يوم 26 من شهر نوفمبر الجارى، ليسبق بعثة الفريق الأبيض قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى، خاصة إن هانى زادة المسؤول عن ملف السفريات والبعثات فى النادى الأبيض وسيقوم عضو مجلس الأبيض بدوره فى تجهيز كافة الترتيبات الخاصة بتواجد الفريق فى الكونغو قبل سفر البعثة التى ستغادر القاهرة، يوم 27 نوفمبر، والتى سيترأسها حمادة أنور عضو مجلس إدارة النادى.