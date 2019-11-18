شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز كريم نيدفيد بعد إصابة فتحى وديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعلم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، من خالد محمود طبيب الفريق عن المدة التى يحتاجها كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق للتعافى والعودة من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية، تمهيداً للاستعانة بخدماته بشكل تدريجى.

ويغيب كريم نيدفيد عن الأهلي منذ قرابة الـ7 أشهر بعد تعرضه لقطع فى غضروف الركبة، وأجرى اللاعب جراحة قبل أن يبدأ التأهيل والذى لم يتم بالشكل الصحيح فى ألمانيا، ليتعرض اللاعب لانتكاسة الأمر الذى ترتب عليه تعرضه لرشح متكرر فى الركبة.

ويحاول جهاز الكرة بالأهلي تجهيز كريم نيدفيد في أسرع وقت، خاصة بعد الإصابات التي ضربت وسط الفريق وعلى رأسهم حمدى فتحى الذى تعرض لنفس إصابة نيدفيد، واليو ديانج الذى أثبتت الأشعة معاناته من تمزق في العضلة الضامة.