سوبر كورة.. أرقام الفراعنة بالدور الأول فى أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة.. فيديو جراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت معركة الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة والتى تنظمها مصر حالياً وتنتهى الجمعة المقبل، وسط حالة من الشغف بين جماهير الفراعنة التي تمنى النفس ببلوغ الفريق بقيادة شوقي غريب لأولمبياد طوكيو 2020.
وتنطلق مباريات الدور قبل النهائي لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة بعد غد الثلاثاء بمباراة غانا ضد كوت ديفوار في الخامسة مساء اليوم نفسه، وتختتم بالمباراة المرتقبة بين المنتخب المصري ضد جنوب أفريقيا والتي تقام في الثامنة مساءً.
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