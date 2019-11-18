شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد: الرطوبة "حجة ملهاش لازمة" قبل مواجهة جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال عبد الحميد، نجم منتخب مصر والقطبين السابق، أن منتخب مصر يجب أن يخوض مواجهة جزر القمر المحدد لها الثالثة عصر اليوم فى ثانى مواجهات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بتوازن بين الدفاع والهجوم.

وقال عبد الحميد، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه يجب أن يخوض المنتخب اللقاء بـ70% دفاعا و30% هجوم.

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وأشار عبد الحميد إلى أن الرطوبة ودرجة الحرارة حجج ملهاش لازمة فى هذه المواجهة ولا يجب أن نعلق الشماعات من الآن، مشيرا إلى أن منتخب مصر لم يحضر على جزر القمر من الإسكيمو ولكنه معتاد على حرارة مصر.

يدخل حسام البدري المدير الفني للمنتخب لقاء جزر القمر ولا بديل أمامه إلا تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على أماله فى التأهل لأمم افريقيا ، حيث تنص اللوائح على تأهل صاحب المركز الأول و الثاني من كل مجموعة للدور الثاني وفي حالة تحقيق أى نتيجة غير الفوز سيصعب من مهمة الفراعنة فى الأدوار المقبلة.