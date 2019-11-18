بعثة منتخب مصر تغادر جزر القمر اليوم وتصل القاهرة غداً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة منتخب مصر لجزر القمر فور انتهاء مواجهة المنتخبين المقرر إقامتها عصر اليوم، وبالتحديد فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقبلة. وسافرت بعثة منتخب مصر لجزر القمر عبر طائرة خاصة، لذلك فضل الجهاز الفني العودة فور انتهاء المباراة، على أن تصل البعثة مطار القاهرة فى الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء. وتعادل منتخب مصر مع كينيا في المواجهة الأولى بالتصفيات والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويرغب المنتخب فى تعويض النتيجة السلبية فى ضربة البداية من خلال تحقيق نتيجة إيجابية فى مواجهة جزر القمر اليوم.

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