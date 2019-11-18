شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل رحيل مصطفى محمد انتظاراً لـ"أولمبياد طوكيو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو الزمالك على استمرار مصطفى محمد مهاجم الفريق والمنتخب الأولمبى وعدم الموافقة على أي عرض يقدم له فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وجاءت رؤية مسؤولو الزمالك بأنه يجب تحقيق أفضل استفادة فنية من مصطفى محمد هذا الموسم، خاصة أنه تم إعارته على مدار الموسمين السابقين للعودة لقيادة هجوم الفريق فى الموسم الجارى بشكل أساسى وانتظار نجاحه مع زملائه بالمنتخب الأولمبى نحو تحقيق التأهل إلى أولمبياد طوكيو ومشاركته بها، ما يجعل النادى الأبيض يقوم بالاستفادة من تسويقه بصورة أكبر.
وتألق مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة حاليا فى مصر وتصدر الفراعنة جدول ترتيب هدافين البطولة برصيد 4 أهداف ما جعله محط أنظار شركات التسويق من أجل تسويقه فى الدوريات الأوروبية وهو ما رفضه مسؤولو الزمالك خلال الوقت الحالى للحاجة إلى خدماته.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يؤجل رحيل مصطفى محمد انتظاراً لـ"أولمبياد طوكيو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.