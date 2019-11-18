شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس يطلب تدعيم دجلة بـ"باك أشول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو نادى وادى دجلة ملف تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، حيث تحدث المسئولون مع اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لمعرفة احتياجاته فى الميركاتو الشتوى.

وطلب تاكيس جونيس من إدارة وادى دجلة تكثيف البحث عن ظهير أيمن يجيد اللعب بالقدم اليسرى من أجل تدعيم صفوفه، كما طلب الخواجة اليونانى إدارة النادى بتوفير البديل المناسب فى حال تلقى مفاوضات رسمية من الزمالك لضم محمد عبد العاطى لاعب الوسط، والموافقة على رحيله.

ويخوض فريق وادى دجلة مباراة ودية غدًا الاثنين أمام إنبى، ضمن استعداداته قبل استئناف الدوري ومواجهة نادى مصر في الأسبوع السادس من الدورى.