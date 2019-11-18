شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يتقدم للمركز 176 فى التصنيف العالمى للتنس ويتصدر اللاعبين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم البطل المصري محمد صفوت لاعب وادي دجلة للتنس إلى التصنيف العالمي رقم 176، في التصنيف الأخير للاتحاد الدولي للتنس وذلك بعدما قدم صفوت مستوى متميز خلال الأيام الماضية ليصل إلى نهائي بطولة هلسنكي التي حصل فيها على المركز الثاني.

ويسعى صفوت للعودة إلى أفضل مركز كان قد وصل إليه في التصنيف العالمي للتنس وهو المركز رقم 166 على العالم.

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وبتقدمه في التصنيف العالمي إلى المركز 176 يكون صفوت قد قطع شوطاً كبيراً في التقدم نحو تصنيفه الأفضل خلال مسيرته حيث كان البطل المصري قد تراجع إلى التصنيف رقم 216.

وبعودته إلى التوب 200 يتصدرصفوت ترتيب اللاعبين العرب بعدما حل وصيفاً في تشالنجر فنلندا حيث لم يستطع أن يفوز بالمجموعة الفاصلة لينتهي اللقاء بفوز الفنلندي إميل روسوفوري المصنف 141 عالمياً بنتيجة 2-6 7-6 3-6.