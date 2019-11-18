شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة لكبار المنتخب.. ومحمد صلاح يدعم اللاعبين قبل مواجهة جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد قادة المنتخب الوطني الأول جلسة مطولة فى فندق إقامة الفريق بجزر القمر مع باقى اللاعبين لتحفيزهم والرفع من معنوياتهم، قبل مواجهة جزر القمر المرتقبة، والمقرر إقامتها عصر اليوم، وبالتحديد فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021.

وأكد اللاعبون ضرورة تحقيق الفوز فى مباراة اليوم، خاصة بعد تعادل الفراعنة في المباراة الأولى من التصفيات أمام كينيا في المواجهة التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية.

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فى الوقت الذى حرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطنى على إجراء مكالمات هاتفية بكباتن الفريق لتدعيمهم قبل مواجهة جزر القمر، خاصة أن المواجهة لن تكون سهلة، بعد نجاح جزر القمر فى الفوز بالمباراة الأولى أمام توجو خارج أرضه.