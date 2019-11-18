موعد مباراة مصر وجزر القمر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كان 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موعد مباراة مصر وجزر القمر .. يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري مواجهة صعبة عندما يحل ضيفاً على منتخب جزر القُمر، ضمن مواجهات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون .

موعد مباراة مصر وجزر القمر

موعد مباراة مصر وجزر القمر .. تقام مباراة مصر وجزر القمر في تمام الثالثة عصر اليوم الأثنين بتوقيت القاهرة، باستاد " دي موروني"، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021.

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موعد مباراة مصر وجزر القمر..ماذا قدم الفراعنة في الجولة الأولى

تعادل مخيب للأمال سقط فيه الفراعنة أمام كينيا بنتيجة 1 / 1 فى ضربة البداية باستاد برج العرب بالإسكندرية، وهو ما يضع عبئا على عاتق الفراعنة خلال المباراة المرتقبة أمام جزر القمر حيث يدخل الفراعنة المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز.

موعد مباراة مصر وجزر القمر..ترتيب مجموعة مصر

يحتل منتخب جزر القمر المركز الأول في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات مصر وكينيا وتوجو، وذلك بعد الفوز الذي حققه منتخب جزر القمر بهدف نظيف على توجو في الجولة الأولى، فيما تراجع الفراعنة إلى المركز الثالث بالمجموعة بعد التعادل على أرضه أمام المنتخب الكيني الذي يحتل المركز الثاني، وأخيراً يتزيل منتخب توجو المجموعة برصيد صفر من النقاط.

موعد مباراة مصر وجزر القمر..التشكيل المتوقع للفراعنة

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري على استمرار تواجد محمد النني المحترف بفريق بيشكتاش التركي على دكة البدلاء وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر استمرار تواجد الثنائى طارق حامد و عمرو السولية لقيادة وسط الفراعنة فى مباراة جزر القمر تحديداً بعد ابتعاد النني عن مستواه المعروف فى الفترة الأخيرة ، و عقد الجهاز الفني جلسات مع النني من أجل تهيئته نفسياً للعودة للتألق مع المنتخب ومع ناديه الجديد بيشكتاش التركي.