شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: كينيا صعبت مهمة الفراعنة أمام جزر القمر.. وفرض الشخصية الأهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد بلال نجم النادى الأهلى السابق أن مواجهة منتخب مصر أمام جزر القمر المقرر لها الثالثة عصر اليوم فى ثان مواجهات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا صعبة جدا.

و قال بلال فى تصريح لـ"الخليج 365" أن التعادل مع كينيا 1 /1 فى ضربة بداية التصفيات على أرضنا هو الذى تسبب فى صعوبة لقاء جزر القمر.

و طالب بلال من ضرورة فرض شخصية المنتخب منذ بداية اللقاء بالهجوم الضاغط بعد دراسة نقاط القوة و الضعف فى جزر القمر للعب عليها.

يدخل حسام البدري المدير الفني للمنتخب لقاء جزر القمر ولا بديل أمامه إلا تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على أماله فى التأهل لأمم أفريقيا، حيث تنص اللوائح على تأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة للدور الثاني وفي حالة تحقيق أى نتيجة غير الفوز سيصعب من مهمة الفراعنة فى الأدوار المقبلة.