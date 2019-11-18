موعد مباراة منتخب مصر وجزر القمر اليوم والقنوات الناقلة

الإثنين 18 نوفمبر 2019

يلتقي منتخب مصر الأول نظيره منتخب جزر القمر، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.



تعادل مخيب لأبناء حسام البدري

وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الأولى أمام كينيا بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم في مصر، ويأمل حسام البدري في تحقيق الانتصار والحصول على الثلاث نقاط.

موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر وجزر القمر في تمام الساعة 03:00 بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

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ومن المتوقع أن يبدأ حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمود علاء، أحمد حجازي، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

ويحتل جزر القمر صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على توجو في الجولة الأولى، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع المنتخب الكيني.