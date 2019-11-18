الامارات | هيئة الرياضة تطلق مبادة الرياضة في "طابور الصباح" المدرسي

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرياضة تطلق مبادة الرياضة في "طابور الصباح" المدرسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت صباح اليوم الاثنين بمدرسة الإبداع النموذجية في دبي "مبادرة الرياضة في طابور الصباح" المدرسي التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، تقوم الهيئة بتنظيم هذه المبادرة في مختلف مناطق الدولة بحضور الأمين العام للهيئة سعيد عبد الغفار حسين ومديرة النطاق التعليمي في دبي نورة الشحي .

من جانبه قال الأمين العام للهيئة سعيد عبد الغفار تعليقا على هذه المبادرة “نسعى لأن نصل برسالتنا لمجتمع نموذجي يمارس الرياضة، والأطفال جزء مهم من تكوين المجتمع ويعبر عن طموحات وآمال القيادة في تحقيق الأحلام وحمل الراية في المستقبل، وتسليح المجتمع بالثقافة الرياضية كنهج حياة هو إيمان راسخ لدى قيادة دولة الإمارات ".

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وأضاف ” تأتي هذه المبادرة انعكاساً للاهتمام المشترك بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية والتعليم نحو الرياضة المجتمعية وتمكينها والارتقاء بقدرات وصقل مهارات الأطفال في مدارس الدولة لما للرياضة من أهمية بالغة على صحة الجسد والعقل التي بدورها ستسهم في تعزيز جاهزيتهم لمستقبل مشرق ".

وبدورها شكرت مديرة النطاق التعليمي في دبي نورة الشحي، الهيئة العامة للرياضة على هذه المبادرة التي تنم عن حرص ودور الهيئة في تعزيز الرياضة المجتمعية، ودورها المميز في خدمة المجتمع في الدولة.