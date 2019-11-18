شكرا لقرائتكم خبر عن موقع إيطالي: وسطاء يعرضون خدمات «النني» على ميلان.. والنادي يصدمهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي إن وكلاء اللاعب المصري محمد النني قاموا بعرض خدماته على نادي ميلان، الذي يبحث عن لاعب ذى خبرة لتعزيز خط وسط ميدانه، إلا أن العرض تم رفضه من قبل النادي.

وأوضح الموقع أن هذه هي المرة الثانية التي يُعرض فيها اللاعب المصري على ميلان، بعدما قام مدير شركة SPOCS للاستشارات الرياضية، ساشا إيمباتشر، بتقديم عرض مماثل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وأعاد وسطاء عرض اسم «النني» على النادي الإيطالي لكي ينتقل اللاعب المعار من أرسنال إلى بشكتاش لصفوف الروسينيري في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حسب «كالتشيو ميركاتو»، إذ يرغب المصري في العودة للعب في أحد الدوريات الكبرى.

ولم يلق العرض ترحيبًا كبيرًا في ميلان في ضوء عدم وجود اسم «النني» ضمن أولويات الثنائي زفونيمير بوبان، المدير الرياضي للنادي، وزميله باولو مالديني، المدير التقني، إذ يعتبر بالنسبة لهما فرصة مطروحة في سوق الانتقالات في حال عدم نجاحهما في التعاقد مع خيار أفضل.

ويفضل الثنائي التعاقد مع جرانيت تشاكا، زميل «النني» السابق في أرسنال، أو لاعب رين الفرنسي إدواردو كامافينجا، حسب الموقع الإيطالي، الذي عاد ليؤكد عدم وجود أي اتصالات حاليًا بين ميلان وأرسنال وعدم دخول «النني»، حتى اللحظة، ضمن أولويات بطل أوروبا الأسبق.