موعد مباراة منتخب مصر و جزر القُمر اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري ضيفا على فريق جزر القُمر اليوم باستاد " دي موروني" ضمن مواجهات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون .



موعد مباراة منتخب مصر و جزر القمر

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تقام مبارة المنتخب أمام جزر القمر فى الثالثة عصراً باستاد موروني بجزر القمر.

يدخل حسام البدري المدير الفني للمنتخب لقاء جزر القمر ولا بديل أمامه إلا تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على أماله فى التأهل لأمم افريقيا ، حيث تنص اللوائح على تأهل صاحب المركز الأول و الثاني من كل مجموعة للدور الثاني وفي حالة تحقيق أى نتيجة غير الفوز سيصعب من مهمة الفراعنة فى الأدوار المقبلة.

يدرس الجهاز الفني للمنتخب العديد من خطط اللعب التى سيخوض بها مباراته أمام جزر القمر و إجراء تغييرات فى بعض المراكز لتعديل الأداء عن مباراة كينيا التى شهدت تراجع فى مستوي الفريق ككل ومستوى بعض اللاعبين ، ، ولكن ويواجه حسام البدري أزمة فى مباراة اليوم أمام وهي قلة الأوراق الرابحة الموجودة معه على دكة البدلاء مما يدفعه للاعتماد على معظم العناصر التى لعبت مباراة كينيا مثل محمد الشناوي فى حراسة المرمى أمامه أحمد فتحي و أحمد حجازي و محمود علاء ، بينما تتجه النية للدفع بأيمن أشرف للتأمين الدفاعي على حساب عبدالله جمعه وفى الوسط طارق حامد و عمرو السولية أمامهما محمود تريزيجيه بينما هناك مفاضلة للدفع بمحمود كهربا فى مركز صانع العاب على حساب محمد مجدي افشه الذى يرغب الجهاز الفني فى الاستفادة من مهاراته فى الشوط الثاني ، كما سيتم الدفع بحسين الشحات فى الجناح الأيمن وسط منافسة كبيرة مع أحمد سيد زيزو و الإعتماد على مهاجم صريح وهو حسام حسن من أجل مواجهة الأطوال فى منتخب جزر القمر فى خط الدفاع .