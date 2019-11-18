مواعيد مباريات اليوم الاثنين 18-11-2019 والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

يشهد اليوم الاثنين، إقامة العديد من المباريات الهامة فى مختلف المنافسات القارية، أبرزها مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، ومباراة إسبانيا ورومانيا، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية.



جزر القمر × مصر – الثالثة عصرا - على قناة beIN Sports HD 1.

جامبيا × جمهورية الكونغو – السادسة مساء.

الرأس الأخضر × موزمبيق – السادسة مساء.

كينيا × توجو – السادسة مساء.

ساوتومي × غانا – السادسة مساء.

بوتسوانا × الجزائر - التاسعة مساء.

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الأرجنتين × أوروجواى، الساعة التاسعة والربع مساء.

موعد مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020 والقنوات الناقلة جبل طارق × سويسرا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 5.

أيرلندا × الدنمارك – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 11 EN.

إيطاليا × ارمينيا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4.

ليشتنشتاين × البوسنة والهرسك – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 10.

اليونان × فنلندا – العاشرة إلا ربع مساء - – على قناة beIN Sports HD 12 EN.

إسبانيا × رومانيا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1.

مالطة × النرويج – العاشرة إلا ربع مساء– على قناة beIN Sports HD 8.

السويد × جزر فاروه - العاشرة إلا ربع مساء– على قناة beIN Sports HD 6.