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أحمد بلال : دراسة نقط ضعف جزر القمر مفتاح فوز مصر...

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جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال نجم النادى الأهلى السابق فى تصريح خاصة لـ"الخليج 365" ان التعادل مع كينيا  1 /1 فى ضربة بداية التصفيات على أرضنا هو الذى تسبب فى صعوبة لقاء جزر القمر .

 

و طالب بلال من ضرورة فرض شخصية المنتخب منذ بداية اللقاء بالهجوم الضاغط بعد دراسة نقاط القوة و الضعف فى جزر القمر للعب عليها .

 

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يدخل حسام البدري المدير الفني للمنتخب لقاء جزر القمر المقرر لها الثالثة عصر اليوم فى ثان مواجهات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا  ولا بديل أمامه إلا تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على أماله فى التأهل لأمم افريقيا ، حيث تنص اللوائح على تأهل صاحب المركز الأول و الثاني من كل مجموعة للدور الثاني وفي حالة تحقيق أى نتيجة غير الفوز سيصعب من مهمة الفراعنة فى الأدوار المقبلة.

 

 

 

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