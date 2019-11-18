شكرا لقرائتكم أحمد بلال : دراسة نقط ضعف جزر القمر مفتاح فوز مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و طالب بلال من ضرورة فرض شخصية المنتخب منذ بداية اللقاء بالهجوم الضاغط بعد دراسة نقاط القوة و الضعف فى جزر القمر للعب عليها .
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