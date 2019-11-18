شكرا لقرائتكم تاكيس جونيس يطلب تدعيم وادي دجلة بظهير أيمن يجيد اللعب بالقدم اليسرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث مسئولو نادى وادى دجلة مع اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى عن ملف تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، لمعرفة احتياجاته فى الميركاتو الشتوى.
وطالب تاكيس جونيس ، إدارة وادى دجلة تكثيف البحث عن ظهير أيمن يجيد اللعب بالقدم اليسرى، من أجل تدعيم صفوفه، كما طلب الخواجة اليونانى من إدارة النادى توفير البديل المناسب فى حالة تلقى مفاوضات رسمية من الزمالك لضم محمد عبد العاطى لاعب الوسط، والموافقة على رحيله.
ويخوض فريق وادى دجلة مباراة ودية غدًا الاثنين أمام إنبى، ضمن استعداداته قبل استئناف الدوري ومواجهة نادى مصر في الأسبوع السادس من الدورى.
كانت هذه تفاصيل خبر تاكيس جونيس يطلب تدعيم وادي دجلة بظهير أيمن يجيد اللعب بالقدم اليسرى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.