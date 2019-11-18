شكرا لقرائتكم جلسة لقادة الفراعنة ومحمد صلاح يدعم اللاعبين قبل مواجهة جزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص قادة منتخبنا الوطني الأول، على عقد اجتماعاً وجلسة مطولة في فندق إقامة الفريق بجزر القمر مع باقي اللاعبين لتحفيزهم والرفع من معنوياتهم، قبل مواجهة جزر القمر المرتقبة، والمقرر اقامتها عصر اليوم وبالتحديد في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والتي تأتى في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا المقبلة.

وشدد اللاعبون على ضرورة تحقيق الفوز في مباراة اليوم ،خاصة بعد تعادل الفراعنة في المباراة الأولى من التصفيات أمام كينيا في المواجهة التي أقيمت بملعب برج العرب بالاسكندرية.