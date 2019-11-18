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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة جزر القمر ضد منتخب مصر اليوم الاثنين في التصفيات الإفريقية الكاميرون 2021



مشاهدة مباراة جزر القمر ضد منتخب مصر اليوم الاثنين في التصفيات الإفريقية الكاميرون 2021..يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام البدري ضيفاً ثقيلا على نظيره منتخب جزر القُمر عصر اليوم الاثنين 18-11-2019 ضمن مواجهات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي تحتضنها الكاميرون.

المواجهة المرتقبة والهامة للفراعنة ستقام في تمام الساعة الثالثة عصر غدا الاثنين على استاد " دي موروني" في عاصمة جزر القُمر، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير للمنتخب المستضيف.

ترتيب المجموعة السابعة..مصر الثالث



ويعتلي منتخب جزر القمر صدارة المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط ، بعدما خطف فوزا غاليا على توجو في ملعب الأخير بهدف نظيف، بينما يحتل منتخب كينيا المركز الثانى فى المجموعة السابعة بعد التعادل الثمين الذى حققه أمام المنتخب المصري، في الوقت الذى يقع فيه منتخب مصر الأول في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ، وتقبع توجو في ذيل الترتيب بلا نقاط.

المواجهة الصعبة والمصيرية في ضربة البداية للمنتخب المصري جاءت بسبب تعادله المخيب للأمال أمام كينيا 1 / 1 فى ضربة البداية باستاد برج العرب بالإسكندرية ، علاوة على فوز منتخب جزر القمر على منتخب توجو بهدف دون رد على ملعب الأخير وترتيب الفراعنة المتأخر في المجموعة السابعة بالمركز قبل الأخير .

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طموحات حسام البدري



ويحاول حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الفوز على جزر القمر وحصد نقاط المباراة الثلاث لاسيما بعد التعادل المخيب للأمال في الجولة الأولي أمام المنتخب الكيني بهدف لمثله في ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية، للحفاظ على امال الفراعنة فى التأهل لأمم افريقيا ، لأن أى نتيجة غير الفوز تصعب من مهمة الفراعنة فى المباريات المقبلة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر



ويسعي الجاهز الفني لمنتخب مصر إلى تغير خطة اللعب أمام جزر القمر وإجراء تغييرات فى بعض المراكز لتعديل الأداء عن مباراة كينيا التى شهدت تراجع فى مستوي الفريق غير أن قلة الأوراق الرابحة الموجودة على دكة البدلاء ربما تحول دون ذلك مما يدفعه للاعتماد على معظم العناصر التى لعبت مباراة كينيا مثل محمد الشناوي فى حراسة المرمى أمامه أحمد فتحي و أحمد حجازي و محمود علاء ، بينما تتجه النية للدفع بأيمن أشرف للتأمين الدفاعي على حساب عبدالله جمعه وفى الوسط طارق حامد و عمرو السولية أمامهما محمود تريزيجيه بينما هناك مفاضلة للدفع بمحمود كهربا فى مركز صانع العاب على حساب محمد مجدي افشه الذى يرغب الجهاز الفني فى الاستفادة من مهاراته فى الشوط الثاني ، كما سيتم الدفع بحسين الشحات فى الجناح الأيمن وسط منافسة كبيرة مع أحمد سيد زيزو و الإعتماد على مهاجم صريح وهو حسام حسن من أجل مواجهة الأطوال فى منتخب جزر القمر فى خط الدفاع .

جزر القمر يسعي للابتعاد بالصدارة



فيما يسعي منتخب جزر القمر إلى تحقيق مفاجأة جديدة بالفوز على منتخب مصر للابتعاد بصدارة المجموعة، حيث يعيش معنويات عالية بعدما حقق فوزاً غالياً على توجو بهدف نظيف بالعاصمة التوجولية "لومي"، ضمن منافسات الجولة الاولى، ساعياً لحصد 3 نقاط جديدة مستغلا عاملي الارض والجمهور.

التشكيل المتوقع لمنتخب جزر القمر



ومن المتوقع أن يدخل منتخب جزر القمر مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، علي أحمد في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: نجيم عبده، قاسم مداهوما، شاكر الحظير، عبد الله علي محمد، وفي خط الوسط: فؤاد بشيرو، يوسف مشنجاما، فايز سليمان، بكاري سيد، وفي خط الهجوم: الفاردو بن محمد، إبوروا نور الدين.