شكرا لقرائتكم قائمة اجبارية لـ منتخب مصر أمام جزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مواجهة مصيرية يدخلها منتخبنا الوطني الأول عندما يواجه جزر القمر عصر اليوم الاثنين وبالتحديد في تمام الساعة الثالثة عصراً، والتي تأتى في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا المقبلة.

تأتى صعوبة المواجهة ليس فقط بسبب تحقيق الفراعنة لنتيجة سلبية في المباراة الأولى بالتصفيات أمام كينيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، ولكن لدخول منتخبنا المباراة بقائمة اجبارية بعد اصطحاب 23 لاعباً فقط لرحلة جزر القمر بعد تعرض أكثر من لاعب للإصابة على رأسهم محمد صلاح وحمدي فتحي وأحمد جمعة، في الوقت الذي قرر الجهاز الفني استبعاد سباعي بيراميدز بعد رفض ناديهم السماح لهم بالانتظام بالمعسكر في بدايته.

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وتضم قائمة منتخب مصر الإجبارية أمام جزر القمر 23 لاعباً وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)، محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) ،محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى)، أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) ،أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع"، وأحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، ومحمد الننى (بشكتاش التركي) ، ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) ، ومحمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى).