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تحذيرات خاصة لبعثة الفراعنة فى جزر القمر .. اعرف التفاصيل...

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جدة - عمرو شويل وسط احتمالية سقوط أمطار خلال مواجهة منتخب مصر لـ جزر القمر المقرر اقامتها عصر اليوم الاثنين،  تلقت بعثة الفراعنة  تحذيراً من السفارة المصرية فى ذلك الصدد ، وبالتحديد في تمام الساعة الثالثة عصراً والتي تأتى في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا المقبلة.

 

 

وتعادل منتخب مصر مع كينيا في المواجهة الأولى بالتصفيات والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويرغب المنتخب في تعويض النتيجة السلبية في المباراة الأولى، من خلال تحقيق نتيجة ايجابية في مواجهة جزر القمر اليوم.

 

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ويسود حالياً جزر القمر طقس حار والرطوبة مرتفعة، إلا أن السفارة خاطبت الجهاز الفني لاتخاذ الاحتياطات تحسباً لسقوط أمطار أثناء اقامة المباراة.

 

 

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