شكرا لقرائتكم تحذيرات خاصة لبعثة الفراعنة فى جزر القمر .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسود حالياً جزر القمر طقس حار والرطوبة مرتفعة، إلا أن السفارة خاطبت الجهاز الفني لاتخاذ الاحتياطات تحسباً لسقوط أمطار أثناء اقامة المباراة.
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