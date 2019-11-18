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شكرا لقرائتكم تعرف على جدول مباريات بطولة "تشانل فاز" للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتبدأ البطولة من دور الـ 16، حيث يشارك بها 24 لاعباً من جنسيات مختلفة، على أن يبدأ يوسف سليمان منافسات البطولة من دور الـ 16، فيما يبدأ الرباعي المصري المنافسات من الدور التالي.
ويغيب عن هذه البطولة طارق مؤمن المصنف الثالث عالمياً وحامل اللقب من النسخة الماضية، والمتوج مؤخراً ببطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش، كما يغيب أيضاً علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش.
جدول مباريات جدول مباريات بطولة تشانل فاز
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