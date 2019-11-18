شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يرافق حمدي فتحي فى ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن جانبه حرص رينيه فايلر على الحديث مع حمدي فتحي والاطمئنان على حالته قبل سفره، فيما يتابع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة خطوات اللاعب لحظة بلحظة.
وأثبتت الأشعة التي أجراها حمدي فتحي إصابته بقطع فى غضروف الركبة، ثم خضع لفحص طبى تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، والذى أكد ضرورة التدخل الجراحي، وتم الاتفاق على سفر اللاعب إلى ألمانيا للعلاج
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