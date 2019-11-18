شكرا لقرائتكم الزمالك يقرر تأجيل ملف رحيل مصطفى محمد انتظاراً لـ"أولمبياد طوكيو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسؤولو الزمالك ، استمرار مصطفى محمد مهاجم الفريق والمنتخب الأولمبى وعدم الموافقة على أي عرض يقدم له فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتأتى رؤية مسؤولو الزمالك بإنه يجب تحقيق أفضل استفادة فنية من مصطفى محمد هذا الموسم خاصة إنه تم إعارته على مدار الموسمين السابقين للعودة لقيادة هجوم الفريق فى الموسم الجارى بشكل أساسى وانتظار نجاحه مع زملائه بالمنتخب الأولمبى نحو تحقيق التأهل إلى أولمبياد طوكيو ومشاركته بها ما يجعل النادى الأبيض يقوم بالاستفادة من تسويقه بصورة أكبر.

وشهدت الفترة الماضية، تألق مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقامة حاليا فى مصر وتصدره جدول ترتيب هدافين البطولة برصيد 4 أهداف ما جعله محط أنظار شركات التسويق من أجل تسويقه فى الدوريات الأوروبية وهو ما رفضه مسؤولى الزمالك خلال الوقت الحالى للحاجة إلى خدماته.