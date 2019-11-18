بايرن ميونخ يرفض التخلي عن كومان مقابل ضم ساني

يرفض نادي بايرن ميونخ فكرة رحيل الدولي الفرنسي كينجسلي كومان الجناح الأيسر للفريق إلى نادي مانشستر سيتي، مقابل حصول الفريق البافاري على خدمات ليروي ساني، هذا بحسب ما اعلنته تقارير صحيفة ألمانية، والتي أكدت على رفضه تماما أن يدخل اللاعب في أي صفقة تبادلية، والتضحية به مقابل ضم لاعب آخر.

ومن جه أخري قام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بوضع شرط للحصول على خدمات كومان، السماح لنجم الفريق ليروي ساني بالرحيل في صفقة تبادلية، كما أشارت الصحيفة أن بايرن ميونخ يود الاحتفاظ بكومان حتى نهاية عقده، ولا توجد أي خطط لرحيله.

الجدير بالذكر أن اللاعب ليروي ساني يعاني من إصابة، والتي على اثرها تم استبعاده من االلعب لمدة 7 أشهر.