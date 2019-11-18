شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حكاية 8 تدوينات نالت إعجاب محمد صلاح على تويتر خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار 6 سنوات تقريباً هي عمر تواجد الأسطورة المصرية محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حيث استطاع اللاعب الشهير في أن يجمع حوله أكثر من 10.6 مليون متابع من عشاقه بمختلف أنحاء العالم بفضل ما وصل إليه من قدرات خاصة في عالم الساحرة المستديرة والتي تجمع مئات الألوف سنوياً من الاعجابات واعادة النشر وغيرها من الأمور الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة.

وبالرغم من احتراف محمد صلاح عالم السوشيال ميديا كونه أحد أساطير اللعبة في عالم الساحرة المستديرة والتي تجلب له الكثير من العائد المالي الضخم كغيره كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي وآخرين الا أن جناح الفريق الإنجليزي الشهير ليفربول طيلت الفترة التي تواجد بها على موقع التدوينات القصيرة تويتر لم يقم بعمل إعجاب لكل عشاقه وأصدقائه سواء المصريين أو الأجانب عبر السنوات الست الماضية الا لثماني تدوينات قام بها بعض النجوم سواء المصريين أو العرب والأجانب فقط ما جعل الأمر يسبب علامة تعجب للكثيرين ممن يعرفون محمد صلاح ويطارونه لمعرفة كل ما هو جديد من اهتمامات.

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