شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصريين يشاركون فى بطولة تشانل فاز للاسكواش أبرزهم محمد الشوربجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، عن جدول مباريات بطولة تشانل فاز والتي تنطلق في 19 نوفمبر الجاري والتي تستضيفها سانت جورج ببريطانيا حتى 24 من نفس الشهر بقيمة جوائز مادية تصل إلى 106 ألف دولار.

ويشارك في البطولة من مصر: محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع المتوج مؤخراً ببطولة مصر الدولية للاسكواش، محمد أبو الغار المصنف الثامن، مروان الشوربجي المصنف العاشر، ويوسف سليمان.

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وتبدأ البطولة من دور الـ 16، حيث يشارك بها 24 لاعباً من جنسيات مختلفة، على أن يبدأ يوسف سليمان منافسات البطولة من دور الـ 16، فيما يبدأ الرباعي المصري المنافسات من الدور التالي.

ويغيب عن هذه البطولة طارق مؤمن المصنف الثالث عالمياً وحامل اللقب من النسخة الماضية، والمتوج مؤخراً ببطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش، كما يغيب أيضاً علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش.