شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان يضع التشكيل الأمثل لمنتخب مصر أمام جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب مصر إلى مواجهة جزر القمر فى الثالثة عصر اليوم الأثنين فى ثان جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون . و يسعى منتخب مصر على تصحيح الأوضاع بعد خسارة نقطتين فى ضربة بداية التصفيات أمام كينيا بالتعادل 1 / 1 على ملعب برج العرب بالإسكندرية . ووضع ياسر رضوان نجم الأهلي السابق التشكيل الأمثل للمنتخب فى هذا اللقاء من وجهة نظره و الذى جاء كالتالى : محمد الشناوي ومحمود علاء و أحمد حجازي و أحمد فتحي و عبدالله جمعة وطارق حامد و محمد النني و محمود تريزجيه و محمد مجدى أفشة و حسين الشحات وحسام حسن.

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