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السفارة المصرية تحذر المنتخب من احتمالية سقوط أمطار فى مواجهة جزر القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت بعثة منتخب مصر تحذيراً من السفارة المصرية في جزر القمر، من احتمالية سقوط أمطار خلال مواجهة المنتخب الوطني لجزر القمر، المقرر إقامتها عصر اليوم الاثنين، وبالتحديد فى الثالثة عصراً، فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقبلة.

ويسود حالياً جزر القمر طقس حار والرطوبة مرتفعة، إلا أن السفارة خاطبت الجهاز الفني لاتخاذ الاحتياطات تحسباً لسقوط أمطار أثناء اقامة المباراة.

وتعادل منتخب مصر مع كينيا في المواجهة الأولى بالتصفيات والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويرغب المنتخب فى تعويض النتيجة السلبية في المباراة الأولى، من خلال تحقيق نتيجة ايجابية فى مواجهة جزر القمر اليوم.

 

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