شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يرافق حمدى فتحى إلى ألمانيا قبل إجراء جراحة غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر خالد محمود طبيب الأهلي مع حمدي فتحى إلى ألمانيا لخضوع اللاعب لجراحة غضروف الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال وجوده فى معسكر المنتخب الوطنى الأول أثناء الاستعداد لمواجهة كينيا الأخيرة فى التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون.

وأثبتت الأشعة التى أجراها حمدي فتحي إصابته بقطع فى غضروف الركبة، ثم خضع لفحص طبى تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، والذى أكد ضرورة التدخل الجراحى، وتم الاتفاق على سفر اللاعب إلى ألمانيا للعلاج.

جهته حرص رينيه فايلر على الحديث مع حمدى فتحى والاطمئنان على حالته قبل سفره، فيما يتابع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة خطوات اللاعب لحظة بلحظة.