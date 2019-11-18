قصة صور.. عمار حمدى العقل المفكر للمنتخب الاولمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عمار حمدى صانع ألعاب منتخب مصر الأولمبى و النادى الأهلى فى كسب ثقة الجماهير فى ظل تألقه فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر حاليا و المؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020 . و يعد عمار حمدى صانع ألعاب منتخب الشباب العقل المدبر لزملاؤه فى الملعب خاصة انه يمتلك مكانيات و مهارات قوية . و يعول الجهاز الفنى و الجماهير المصرية علي عمار حمدى أمال عريضة فى المساهمة فى زملاؤه فى التأهل إلى نهائى منافسة أفريقيا فى المواجهة التى ستجمعهما غدا الثلاثاء بإستاد القاهرة بعدما حصل على راحة فى مواجهة الكاميرون بختام الدور التمهيدى للحصول على إنذاريين . و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و الحماس فى الصور التالية :

عمار حمدى مع المنتخب

عمار حمدى مع الناشئين Advertisements

عمار حمدى و إبتسامة فى المطار

عمار حمدى بقميص الاهلى على البحر

عمار حمدى فى تدريبات الأهلى

عمار حمدى مع محمد محمود

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