اليوم.. مصر تستهدف تجنب مصير الكبار أمام جزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

يخوض المنتخب المصري ثاني مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021، عندما يحل ضيفًا على جزر القمر عصر اليوم، الإثنين.

ويتربع منتخب جزر القمر على صدارة المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط، أمام مصر وكينيا بنقطة واحدة لكل فريق، ثم توجو بدون رصيد.

صحوة

مصر تعادلت في الجولة الأولى من التصفيات أمام كينيا بهدف لكل فريق في برج العرب بالأسكندرية، بينما تفوقت جزر القمر على توجو في أرض الأخير بهدف نظيف.

ويريد المنتخب المصري إخماد صحوة منتخب جزر القمر التي بدأها أمام توجو، على الرغم من خوض المباراة في أقصى الجنوب الشرقي للقارة الأفريقية.

ويأمل منتخب مصر أيضا في تحقيق نتيجة إيجابية لكي يخرج من المأزق الذي وضع نفسه فيه بالتعادل مع كينيا في مباراة الافتتاح.

مصير الكبار

لم يكن مصير المنتخبات الأفريقية الكبرى جيدًا في جزر القمر، إذ تعثرت غانا، الكاميرون وكذلك المغرب من قبل عندما لعبت هناك.

تصفيات كأس العالم 2018 شهدت تعثرًا غانيًا أمام جزر القمر عندما تعادل الفريقين سلبيًا، قبل أن يٌصلح النجوم الموقف في العودة بالفوز بثنائية.

وفي تصفيات أمم أفريقيا 2019، نجح منتخب جزر القمر في خطف نقطتين من الكاميرون والمغرب في دور المجموعات، عندما تعادل معهما بهدف لمثله وهدفين لكل فريق على التوالي.

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صمود

يبدو أن منتخب جزر القمر على ملعبه لا يكون بالخصم السهل، إذ ترجع الخسارة الأخيرة له هناك لعام 2016 وتحديدًا أمام بوركينا فاسو في شهر يونيو، بتصفيات أمم أفريقيا 2017.

ومنذ هذا التاريخ لم يخسر منتخب جزر أي مباراة سواء بتصفيات أمم أفريقيا أو كأس العالم، إذ دائمًا ما يكون وداعه للمنافسات خارج أرضه.

تعديلات

قد يضطر حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري لإجراء تعديلات في تشكيل الفريق، وهو ما ألمح إليه محمد بركات مدير المنتخب مساء أمس، الأحد.

البدري قد يدفع بمحمد هاني في الجانب الأيمن للمنتخب المصري بدلًا من أحمد فتحي، كما قد يظهر لمصر مهاجم آخر بدلًا من محمود عبد المنعم "كهربا".

بطاقة المباراة

الفريقين: جزر القمر ومصر

المناسبة: تصفيات أمم أفريقيا 2021

التاريخ: 18 نوفمبر 2019

الموعد: 03:00 عصرًا بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: بي إن سبورتس اتش دي 1